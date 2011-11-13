《美股一周展望》在美国投资者眼中,除了希腊还是希腊

路透纽约11月11日电---美股仍然呈现高度震荡,投资人虽期望年末出现大涨行情,但却又因欧洲危机不断演变而胆颤心惊.

过去数个月来,投资人一直热切地关注股票估值及获利表现,近日更是留意到了经济改善的迹象.这都可能是股票上涨的正当理由,但就连那些持极为乐观看法的人也正开始透露出略偏抑郁的论调.

南欧政治情势高潮迭起,令美国本土摸不着头绪.帕帕季莫斯(Lucas Papademos)已经取代了帕潘德里欧(George Papandreou)担任希腊总理.意大利总理贝鲁斯柯尼也即将逊位.相关消息及之後的市场动荡似乎要无穷无尽地不断上演.

"几乎每晚都有新变化."纽约瑞银集团财富管理美国股票首席策略师Jeremy Zirin表示.

"本周稍早,有人担心意大利可能违约,而如今我们见到两个欧洲二线国家的政府下台."

然而欧洲周末情势发展,可能成为下周初美国市场走势的决定性因素.

意大利参议院通过了新的预算法案,这套方案预料将在周六于众议院通过,同时取代贝鲁斯柯尼的过渡政府也将组建.

雅典方面,在历经数日的政治缠斗後,前欧洲央行决策官员帕帕季莫斯已经宣誓就任希腊总理,接替帕潘德里欧.帕帕季莫斯肩负着达成纾困计画规定的任务,以避免希腊陷入破产.

标准普尔500指数周三受欧洲消息冲击曾大跌近4%,但最新情势发展带动该指数周线上涨近1%.

标普500指数周三暴跌的原因,在于意大利公债收益率(殖利率)窜升至7%上方,令人担心意大利可能破产.

但在危机可能扩散至其他国家的疑虑下,投资人政观望欧洲央行或欧盟各国政府能够承诺提出更多资金,以支撑各国主权公债市场.

"若市场要持续上涨,我们需要见到市场对意大利、西班牙及法国公债深具信心."Zirin表示."在我们见到有关方面为解决问题而承诺提供更多资金之前,主权公债危机可能越演越烈."

**避险操作**

许多投资人抱着看空期权度周末,以规避下周股市万一下跌的风险.

根据Trade Alert数据,期权交易商交易了148万口的Financial Select Sector SPDR基金(XLF.P)合约,为日均量的3.6倍,其中看空期权与看多期权的交易量比例略逾13比1.

技术面因素的影响力越来越大,标准普尔500指数目前在交易区间顶端盘旋,交易商目前正留意其是向上突破还是向下跌破.有鉴于近期波动情形,当突破性走势出现时,其走势必然相当迅速.

纽约Brown Brothers Harriman技术分析师Ari Wald表示,由于指数自10月底以来已经第二次上攻1,272点附近的200日均线未果,越来越多证据显示下跌的可能性升高.

"若迟迟无法突破此一均线位置,看来将确认自5月高点以来,涨势高点再次未能突破前高."他说道."对我而言,这看来仍像个下跌趋势."

备受关注的200日均线已经成为今年投资人的主要战线,在夏季经受一连串下档测试之後,最终在8月五个令人触目惊心的交易日中急跌了13%.

下档方面,Wald预期在1,200点附近的50日均线将形成支撑.他指出,若跌破此支撑位,可能导致指数在2012年初回到1,100点附近.

但多位市场技术分析师也提到,季节性因素可能对市场有利.

**年末季节**

根据Stock Trader's Almanac数据,11月为"一年中六个最佳表现月份"的开端,自从1950年以来,道琼工业指数11月起的半年内平均上涨7.5%,另外半年则是上涨0.4%.

之所以有这样的季节性偏多表现,原因在于假日支出,至少在每年的最後几个月是如此.

投资人将关注周二公布的零售销售数据是否有进一步的改善,特别是在周五汤森路透/密西根大学公布11月消费者信心初值升至五个月高点後.

下周将迎来本财报季的最後一波高潮,一些绩优零售商即将公布财报,并提出年底前的财测,这些零售商包括沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)及Abercrombie & Fitch(ANF.N),而前者更常被视为是美国消费者支出的指标.

"我猜我们将会见到年末消费者支出有着不错的表现."明尼阿波利斯RBC Wealth Management股票策略主管Philip Dow表示."我的目标为标准普尔上看1,380点.我仍认为这有可能实现."(完)