〔全球经济〕IMF总裁拉加德称亚洲难自外于欧洲危机,目前IMF资源充足

路透东京11月12日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周六表示,亚洲显然将持续推动全球经济的复苏,但若欧元区情势恶化,则亚洲必然会因贸易及金融产业的联系而受到负面冲击.

拉加德在与日本财务大臣安住淳会面後的记者会上呼吁各国加强国际合作,并采取果断的政策行动,确保强劲、持续且均衡的成长.

"我们论及...欧元区危机已经造成的问题,以及其进一步恶化对世界其他地区的潜在冲击,特别是亚洲."她说道.

"当前状况下,不管是从经济发展程度还是距离远近来说,没有一个国家能独善其身.

当被问及她是否曾要求日本增加双边贷款时,拉加德表示,"就算有这麽回事,也不是由我来告诉你,因为这应该是由他(安住淳)来说...目前IMF拥有足够的资源."

"同样我也知道,如果IMF需要股东国为其提供资源,我可以倚靠我的主要股东国,特别是第二大股东日本."

拉加德表示,她与安住淳一度讨论了日本干预的议题,并称她知道这麽做是为了避免汇市失序且过渡波动,而"这符合七国集团(G7)的公报和声明的精神".

"我们认为联手干预是最有效的办法."她补充道.

美元跌至77.10日圆JPY=,接近日本10月31日大规模抛售日圆干预後的最低点,使得进一步干预的风险升高;10月31日干预规模估计达7.7万亿(兆)日圆水准,创纪录新高.(完)