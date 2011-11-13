〔希腊政治〕新的联合政府及总理获得民众高度支持

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透雅典11月12日电---一项周六公布的调查结果显示,希腊绝大多数的民众相信,联合政府在对抗经济危机上握有最佳机会.
报纸Realnews公布民调公司MRB的调查结果显示,68%的希腊民众倾向于联合政府,正如前欧洲央行副总裁帕帕季莫斯所领导的政府;而支持一党执政的民众只有13%.
75%的受访者对帕帕季莫斯给予肯定;帕帕季莫斯的任期极短,但背负着让已连续四年衰退的经济出现扭转的使命.
许多受访者对于新政府将由国际认可的技术专家领导感到欣慰.
调查显示,若今日举行大选,保守派的新民主党将赢得33.1%的选票,但还未能取得多数,而社会党泛希腊社会主义运动则将取得18.1%选票.
这项调查是在11月10日及11日进行,10日时已经确认帕帕季莫斯将接任总理,11日则是他所领导的新政府宣誓就职日.(完)
--编译 张明钧;审校 郑茵
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