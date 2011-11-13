全球外汇市场11月14日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月13日(日)
2350 - 日本第三季国内生产总值(GDP)
11月14日(一)
0430 - 日本9月工业生产修正值
0600 - 瑞典央行与欧洲央行召开银行业问题研讨会.发表谈话者包括欧洲央行执委会委员普雷特及欧洲央行副总裁冈斯坦西欧.
0745 - 法国9月经常账收支
0815 - 瑞士10月综合生产者物价指数(PPI)
1000 - 欧元区9月工业生产
-- - 欧元财经周(Euro Finance Week)(至10月18日)
2145 - 新西兰央行10月海外资产.(完)
--编译 张明钧;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。