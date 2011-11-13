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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 06:28 BJT

全球外汇市场11月14日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月13日(日)

2350 - 日本第三季国内生产总值(GDP)

11月14日(一)

0430 - 日本9月工业生产修正值

0600 - 瑞典央行与欧洲央行召开银行业问题研讨会.发表谈话者包括欧洲央行执委会委员普雷特及欧洲央行副总裁冈斯坦西欧.

0745 - 法国9月经常账收支

0815 - 瑞士10月综合生产者物价指数(PPI)

1000 - 欧元区9月工业生产

-- - 欧元财经周(Euro Finance Week)(至10月18日)

2145 - 新西兰央行10月海外资产.(完)

--编译 张明钧;审校 张荻

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