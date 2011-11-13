〔金砖国家〕11月11日股汇市收盘纵览

路透11月14日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月11日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.8%,报971.15点.

中国股市:沪综指微幅收升,全日成交量能明显不济,大盘走势明显疲弱.分析师指,短期市场关注焦点在流动性动向上,预计多空将胶着于2,500点关口.沪综指.SSEC收报2,481.084点,涨1.548点,或0.06%,该指数本周下跌1.87%.A股成交金额649亿元,较上日萎缩逾二成.沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,700.0点,跌0.33%,成交量为152,954手.[.SSCN]

香港股市:港股温和反弹,银行股和能源股领涨,但恒生指数仍连续第二周下跌,主要是受昨日市场大跌逾5%的拖累.恒生指数.HSI收盘升0.9%至19,137.17点,但港股成交量较前一日下降近三分之一,创下两周低点.指数本周下跌3.6%.恒生国企指数.HSCE今日上涨1.3%,本周下挫2.6%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收盘略升.国际美元回落,刺激人民币中间价小幅高开,但受到美元强势预期的打压,人民币汇价上行动力不足,并未突破近期盘整的走势.交易员并表示,欧债危机阴霾不散,美元强势仍将持续,且将对人民币後期走势造成压力,料其近期升势可能暂歇,震荡整固的可能性大.[CNY/CN][ID:nCN1214150]

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印度股市:录得七周以来单周最大跌幅,国内工业产出增长较预期缓慢,以及金融前景黯淡无望,使得投资人原本就因欧债危机受挫的信心更加雪上加霜.指标BSE指数.BSESN收跌0.97%,报17,192.82点.指数成分股中有将近三分之二下跌.BSE指数本周下滑2.1%,为9月23日当周以来最大跌幅.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元脱离逾两年半以来的低位,微幅收高,因追随欧元温和上涨,且企业利用印度卢比下跌的机会加大卖出美元的力道.卢比兑美元INR=D2收报50.1150/1250,较周三收盘价小涨0.1%.盘中曾一度跌至50.4200,那是2009年4月28日以来的最低位.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,530.700点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨1.1%,报824.17点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.38%,报30.4425;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.65%,报41.7400.

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巴西股市:拉美股市上扬,因市场预期意大利的预算措施可能有助于遏制欧债危机,但是分析师说,由于疑问尚存,目前任何涨势都相当脆弱.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收涨2.14%,突破其14日简单移动均线,该指数本周跌幅缩减为只有0.21%.[ID:nN1E7AA1TV]

巴西汇市:拉美货币兑美元上涨,缩减周线跌幅.因意大利采取行动整顿预算以对抗高涨的借贷成本,且希腊新总理出线.巴西雷亚尔兑美元上涨1.02%至1.7429.一周跌幅缩减至0.1%.[ID:nN1E7AA1JH]

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南非股市:周五微幅收涨,本周走势震盪,因有关意大利债务危机结果的疑虑令投资人暂时观望,但铂金矿商及其他跌深的股票上涨.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨0.11%,报28,888.50点;本周涨幅略逾1%.[.J][ID:nL5E7MB35Y]

南非汇市:南非兰特兑美元上涨多达1.4%至两日高位,因意大利撙节措施表决结果出炉之後,投资人冒险情绪改善.1645GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.8826,稍早时曾触及周三以来的最高点7.8620.[ZAR/][ID:nL5E7MB3LR](完)