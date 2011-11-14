《台湾报摘》--经济日报11月14日

* 头版头条:

--在行政院政务委员尹启铭促成下,日立(6501.T)集团首度对台扩大办理采购,采购金额不少于20亿美元(约600亿台币),预期面板、电子产品是最主要采购项目,与日立互动频繁的奇美电(3481.TW)、仁宝(2324.TW)、台达电(2308.TW)有望接获大单.

* 其他:

--提振经济,行政院加速推动公共建设,工程会主委李鸿源表示,今年度尚待执行的公共建设经费达2,000余亿台币,将针对不同个案开出药方,务必"催出"该投入公共建设的经费,冲上第四季高峰.

--金管会将推动监理在地化政策,大幅开放台湾券商在香港等海外子公司业务,只要当地监理机关同意的业务即可承作.此举有助券商拓展两岸商机,对券商是一大利多.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.