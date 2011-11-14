《台湾报摘》--工商日报11月14日

* 头版头条:

--中国大陆国家主席胡锦涛与美国总统欧巴马(奥巴马)参加APEC企业领袖高峰会.欧巴马表示,期望明年之前拟定TPP(跨太平洋战略经济夥伴协定)整体协议的法定版本.而胡锦涛则称,透过多种方式达到,最终目标亚太自由贸易区(FTAAP),支持TPP仅是路径之一.

* 其他:

--台湾行政院政务委员尹启铭自日本搭桥返国表示,此行发掘日企积极转型调整供应链策略,扩大海外采购比重及提高海外销售额占比,"邀日商扩大对台采购"将列台日合作策略项目.

--陆企来台刊登广告松绑,行政院本周五将审议,大陆各省旅游协会、航空业刊登广告规范可望更明确化,各省旅游协会只要透过与海旅会会衔挂名,即可来台从事观光旅游广告活动.一旦政院核定,陆委会公告,大选前可望上路.

--根据银行内部估算,截至目前,本地银行的大陆分行若不计入未来收取人民币存款,资本额部分尚可动用的放款额度平均就占资本额的四成;若明年第一季获准承作人民币放款,银行高层指出,即使头几个月收取人民币存款的状况不理想,但现有帐上资本金尚未用到放款的部位便足以支应,合计六家本地银行约有逾11亿元人民币可用来放款.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.