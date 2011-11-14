〔芝加哥期市〕美国谷物期货持稳,因欧元区疑虑缓解

路透悉尼11月14日电---美国玉米、小麦和大豆期货周一在亚洲盘初持稳,欧洲处理主权债问题的努力令全球投资人感到宽慰.

小麦和大豆供应充足抑制价格;玉米则下跌,主要是因农户回应较正常紧俏的供应,来年供应料将增加.

芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米期货Cc1跌0.31%至每蒲式耳6.36-1/2美元.该期约上周下跌3%,为六周来首次下跌,因欧债问题带动避险潮.