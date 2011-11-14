〔芝加哥期市〕美国谷物期货持稳,因欧元区疑虑缓解

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼11月14日电---美国玉米、小麦和大豆期货周一在亚洲盘初持稳,欧洲处理主权债问题的努力令全球投资人感到宽慰.
小麦和大豆供应充足抑制价格;玉米则下跌,主要是因农户回应较正常紧俏的供应,来年供应料将增加.
芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米期货Cc1跌0.31%至每蒲式耳6.36-1/2美元.该期约上周下跌3%,为六周来首次下跌,因欧债问题带动避险潮.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。