〔英国经济〕第四季失业率料继续上升,经济不确定性令雇主观望--CIPD

路透伦敦11月14日电---周一的一项调查显示,第四季英国失业率料将进一步上升,因就业岗位减少的速度料将超过聘雇,特别是在公共部门.

这项由人力及发展协会(Chartered Institute of Personnel and Development,CIPD)所做的季度调查访问了逾1千家民间、公共及志愿组织,结果显示这三个领域的雇主愿意增加的就业岗位都更少,但最近几季想裁减的劳动力也较少.

"许多企业似乎停在'观望'模式,在欧债危机及全球经济动荡造成不确定性日增的情况下,有些公司缩减所有聘雇决策,"CIPD公共政策顾问Gerwyn Davies说.

CIPD净聘雇指数从第三季的负1跌至负3,与第一季相同,当时的数据是2010年第一季以来的最低.

长期前景同样黯淡,12个月的指数为负2,不过仍远高于上次调查的负6.

"没有立即的迹象显示英国劳动市场情况在短期或中期会有改善,"Davies说.

官方的失业数据将在周三公布,分析师认为失业率料将进一步上升.(完)