〔英国经济〕第四季失业率料继续上升,经济不确定性令雇主观望--CIPD

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦11月14日电---周一的一项调查显示,第四季英国失业率料将进一步上升,因就业岗位减少的速度料将超过聘雇,特别是在公共部门.
这项由人力及发展协会(Chartered Institute of Personnel and Development,CIPD)所做的季度调查访问了逾1千家民间、公共及志愿组织,结果显示这三个领域的雇主愿意增加的就业岗位都更少,但最近几季想裁减的劳动力也较少.
"许多企业似乎停在'观望'模式,在欧债危机及全球经济动荡造成不确定性日增的情况下,有些公司缩减所有聘雇决策,"CIPD公共政策顾问Gerwyn Davies说.
CIPD净聘雇指数从第三季的负1跌至负3,与第一季相同,当时的数据是2010年第一季以来的最低.
长期前景同样黯淡,12个月的指数为负2,不过仍远高于上次调查的负6.
"没有立即的迹象显示英国劳动市场情况在短期或中期会有改善,"Davies说.
官方的失业数据将在周三公布,分析师认为失业率料将进一步上升.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。