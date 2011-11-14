〔德国政经〕总理梅克尔欧元政策支持度将在基民党大会面临考验

路透柏林11月14日电---德国总理梅克尔所属的保守派基督教民主党(CDU)周一召开全党大会,梅克尔将试图争取党内支持加强欧洲整合,虽然基民党内部对欧元的疑虑日益升温.

这场为期两天的莱比锡大会原本应是聚焦于教育政策,但目前可能围绕欧债危机,这场危机上周已造成意大利及希腊总理下台.

德国要到2013年才需举行大选,但梅克尔很清楚,除非她处理得宜,否则她很容易沦入同样下场.

她将设法争取基民党的支持,在未来几个月共同对抗危机,而她目前称为推动欧洲财政及政治联盟的计画,将是她最大的挑战之一.

这场战役周一将在莱比锡起跑.

"这些活动对于获得党内支持非常重要,"波恩大学政治学者Gerd Langguth称."我们已经见到许多政府因为这场危机而倒台.显然,梅克尔必须在面对一般党员的时候强力维护自己的主张."

梅克尔在莱比锡所面临的艰难处境,可以从基民党高层所准备的一项大会决议文看出.

决议文涵盖两个主要看似自相矛盾的讯息:1)德国已因欧元而获得极多益处,必须准备承受较多负担以保住欧元,并作好准备将主权交给布鲁塞尔,2)违反欧洲财政规定的成员国,必须接受严厉处置,可能甚至离开.

在决议文中,基民党直接否决欧元区共同债券构想,并形容欧洲央行买债计画是最後对策,应该尽快结束.

梅克尔采取逐一援助爆发危机国家,但反对欧元区共同债券等较大胆措施,遭外国大肆抨击,但基民党形容这是明智的中庸之道.(完)