〔德国政经〕总理梅克尔欧元政策支持度将在基民党大会面临考验

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透柏林11月14日电---德国总理梅克尔所属的保守派基督教民主党(CDU)周一召开全党大会,梅克尔将试图争取党内支持加强欧洲整合,虽然基民党内部对欧元的疑虑日益升温.
这场为期两天的莱比锡大会原本应是聚焦于教育政策,但目前可能围绕欧债危机,这场危机上周已造成意大利及希腊总理下台.
德国要到2013年才需举行大选,但梅克尔很清楚,除非她处理得宜,否则她很容易沦入同样下场.
她将设法争取基民党的支持,在未来几个月共同对抗危机,而她目前称为推动欧洲财政及政治联盟的计画,将是她最大的挑战之一.
这场战役周一将在莱比锡起跑.
"这些活动对于获得党内支持非常重要,"波恩大学政治学者Gerd Langguth称."我们已经见到许多政府因为这场危机而倒台.显然,梅克尔必须在面对一般党员的时候强力维护自己的主张."
梅克尔在莱比锡所面临的艰难处境,可以从基民党高层所准备的一项大会决议文看出.
决议文涵盖两个主要看似自相矛盾的讯息:1)德国已因欧元而获得极多益处,必须准备承受较多负担以保住欧元,并作好准备将主权交给布鲁塞尔,2)违反欧洲财政规定的成员国,必须接受严厉处置,可能甚至离开.
在决议文中,基民党直接否决欧元区共同债券构想,并形容欧洲央行买债计画是最後对策,应该尽快结束.
梅克尔采取逐一援助爆发危机国家,但反对欧元区共同债券等较大胆措施,遭外国大肆抨击,但基民党形容这是明智的中庸之道.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张涛
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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