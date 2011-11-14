〔全球农产品〕棕榈油产出放缓及需求强劲将提振价格--Dorab Mistry

路透吉隆坡11月13日电---顶级行业分析师Dorab Mistry说,气候不稳定导致榈油产出增长放缓,加上强劲的需求,将提振指标马来西亚棕榈油期货FCPOc3在1月涨至3,300马币(林吉特).

Mistry是印度Godrej International的交易主管,他维持先前的预估,称棕榈油价格到2012年中期将达4,000马币,因为全球经济在亚洲的成长韧性之下不会跌入衰退.

Mistry这番话是他周日在广州的国际油脂油料大会所发表的演讲.路透在取得了一份演说前的讲稿.

棕榈油期货最近几周因欧债疑虑而来回震荡."过去数周,上涨的速度已放慢,"Mistry在演讲中说.

"另外,马来西亚和印尼的天气变得太过潮湿,将导致出现洪水、延缓种植和其他相关问题,"他说.

他表示修正对今年马来西亚的产出预估,从先前的1,900万吨降至1,880万吨.该国今年前10个月的产出已达1,580万吨.

至于全球最大棕榈油产国印尼,Mistry也下修预估,从2,550万吨降至2,520万吨.印尼并无每月产量数据,但是交易商说产量已高出2,200万吨.(完)