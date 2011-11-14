〔台湾债市〕RP利率不变,观望明日例行性支出与债券交割

路透台北11月14日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一不变.今日投信和寿险端有馀钱流入,交易商缺口也不大,大体交投顺畅.

不过,资金调度人士表示,明日适逢月中例行性支出峰日,加上债券开始陆续交割,交易商资金缺口料会增加.尤其周五有30年期公债发行,预料寿险端为主要买家,可能提前准备向投信赎回基金,对RP市场资金供给恐造成排挤效果,将持续关注寿险赎回动作.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.

交易商统计,本周市场紧缩因子如下:周二(15日)有60亿台币的富邦金(2881.TW)公司债交割;周三(16日)有60亿的台塑(1301.TW)公司债交割;周四(17日)有75亿的台电公司债交割;周五(18日)则有100/8R期30年期公债交割,金额300亿.(完)