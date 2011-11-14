〔台湾债市〕RP利率不变,观望明日例行性支出与债券交割

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月14日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一不变.今日投信和寿险端有馀钱流入,交易商缺口也不大,大体交投顺畅.
不过,资金调度人士表示,明日适逢月中例行性支出峰日,加上债券开始陆续交割,交易商资金缺口料会增加.尤其周五有30年期公债发行,预料寿险端为主要买家,可能提前准备向投信赎回基金,对RP市场资金供给恐造成排挤效果,将持续关注寿险赎回动作.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.
交易商统计,本周市场紧缩因子如下:周二(15日)有60亿台币的富邦金(2881.TW)公司债交割;周三(16日)有60亿的台塑(1301.TW)公司债交割;周四(17日)有75亿的台电公司债交割;周五(18日)则有100/8R期30年期公债交割,金额300亿.(完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。