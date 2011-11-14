《热点透视》中石化收购策略变得更加精明

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley; 编译 蔡美珍

路透香港11月11日电---中国大型石油集团--中国石油化工已开始在并购交易方面展现出纪律.中石化刚刚在葡萄牙石油公司Galp Energia (GALP.LS)的巴西油田投资52亿美元.与中石化在巴西的上一笔大交易相比,这个价格看起来很合理.幸运的话,中石化或许会培养出在发动大型收购案时兼顾理性与财力的习惯.

中石化与Galp看来相辅相成:中石化拥有取之不竭的廉价银行融资管道.同时它也拥有无法计量,但十分庞大的国家支援.

相形之下,Galp手头现金吃紧.根据路透的分析师平均估值,Galp年度资本支出稳稳高出未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)预估值.Galp资产负债表的压力,或许可以说明为何中石化会以一笔3.90亿美元贷款帮助Galp的一部分债务再融资.

Galp的投资人原本期望得到更多,当投资协议出炉後,Galp股价大跌11%.以Galp巴西资产所获得的125亿美元估值计算,中石化等于以每桶4.34美元代价取得这个项目的储量.去年,中石化取得邻近的Repsol(REP.MC)巴西项目的40%股权,每桶油价比这次高出五分之一.这两笔交易的价差,刚好拿来解释11月11日消息传出後Galp市值蒸发掉的17亿美元.

实际上,这两个巴西资产的品质有一些不同,是价格差异的原因.Galp的区块比Repsol含有较多天然气,因而拉低估值.此外,中石化入股Galp的比例较低,对营运的影响程度较小.中石化并未透露能够从这个合资事业向中国输出多少油--这一点对中国石油国企具有很高价值.

不过,中石油似乎逐渐学会并购交易的诀窍;这笔交易已经是中石化自10月初以来第三宗海外交易.而且中石化似乎更加重视不要买贵的关键.将13亿中国人民的储蓄,浪费在价格不合理的收购案上,是绝无好处的.(完)