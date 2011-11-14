《热点透视》中石化收购策略变得更加精明

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Foley; 编译 蔡美珍
路透香港11月11日电---中国大型石油集团--中国石油化工已开始在并购交易方面展现出纪律.中石化刚刚在葡萄牙石油公司Galp Energia (GALP.LS)的巴西油田投资52亿美元.与中石化在巴西的上一笔大交易相比,这个价格看起来很合理.幸运的话,中石化或许会培养出在发动大型收购案时兼顾理性与财力的习惯.
中石化与Galp看来相辅相成:中石化拥有取之不竭的廉价银行融资管道.同时它也拥有无法计量,但十分庞大的国家支援.
相形之下,Galp手头现金吃紧.根据路透的分析师平均估值,Galp年度资本支出稳稳高出未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)预估值.Galp资产负债表的压力,或许可以说明为何中石化会以一笔3.90亿美元贷款帮助Galp的一部分债务再融资.
Galp的投资人原本期望得到更多,当投资协议出炉後,Galp股价大跌11%.以Galp巴西资产所获得的125亿美元估值计算,中石化等于以每桶4.34美元代价取得这个项目的储量.去年,中石化取得邻近的Repsol(REP.MC)巴西项目的40%股权,每桶油价比这次高出五分之一.这两笔交易的价差,刚好拿来解释11月11日消息传出後Galp市值蒸发掉的17亿美元.
实际上,这两个巴西资产的品质有一些不同,是价格差异的原因.Galp的区块比Repsol含有较多天然气,因而拉低估值.此外,中石化入股Galp的比例较低,对营运的影响程度较小.中石化并未透露能够从这个合资事业向中国输出多少油--这一点对中国石油国企具有很高价值.
不过,中石油似乎逐渐学会并购交易的诀窍;这笔交易已经是中石化自10月初以来第三宗海外交易.而且中石化似乎更加重视不要买贵的关键.将13亿中国人民的储蓄,浪费在价格不合理的收购案上,是绝无好处的.(完)
--译文审校 白云
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老