《路透峰会》台湾台塑石化预估第四季获利约40亿台币,明年上半年优于下半年

路透台北11月14日电---台湾唯一的民营石油炼制业者--台塑石化(6505.TW)周一估计今年第四季获利仅约为单季平均水准120-130亿台币的三分之一,因目前仍在消化偏高价的备料库存.而明年上半年的轻油裂解厂开工率可望由目前约85%,略微升至90-95%.

台塑石化董事长陈宝郎在接受路透专访时表示,由于每年的春季一向是亚洲石化厂的岁修旺季,估计上半年的石化产品价格会好一些,轻裂厂开工率可望走高至90-95%,但下半年会略微走低.

他并表示,明年全球经济状况没有很好,尤其美国表现不佳,而中国大陆经济成长也较今年略微走低,石化业明年的景气不如今年上半年和去年.但也没有太差.

台塑石化第三季因位于台湾中部的云林麦寮厂区连续发生大火意外,使第三季出现罕见的单季亏损14.02亿台币.截至今年第三季为止,台塑石化税後净利为257.87亿台币,每股税後盈馀2.71台币.(完)

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