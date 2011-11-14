〔路透调查〕加拿大10月CPI年增率料降至2.7%,因服饰及汽车价格下滑

* 事件:加拿大10月消费者物价指数(CPI)

* 公布时间: 11月18日(周五)1100 GMT

* 路透预估:

10月 9月 预测区间

CPI(较上月) 持平 +0.2%

CPI(较上年同期) +2.7% +3.2% +2.5%至+3.0%

核心CPI(较上月) +0.1% +0.5%

核心CPI(较上年同期) +1.9% +2.2% +1.7%至+2.0%

观察重点:

加拿大消费者物价继9月意外劲增後,10月料将表现温和.服饰及新车价格下降,料将纾缓通胀压力,抵销居住成本升高的效应.

10月CPI料将持平上月水准,年增率料由9月的3.2%降至2.7%,进而回到加拿大央行1-3%的目标区域.

10月核心通胀料亦下滑,9月份服饰及汽车价格增幅高于往常,抵销电价下跌3%的效应.

分析师预估,10月份服饰及汽车价格压力将双双放缓.而能源价格下滑,亦将开始发挥影响效应.

"近期整体及核心通胀加速之势料于10月出现逆转,部份因大宗商品价格下降,经济动能减缓,以及此前推高价格上扬的几项暂时性因素消失所致,"道明证券首席加拿大总经策略师David Tulk表示.

在全球经济出现不利因素,以及10月就业人数意外下降後,市场并不担忧加国的通胀压力.

市场反应:

欧债危机仍因希腊和意大利而闹得沸沸扬扬,加上全球成长前景黯淡,即使通胀大幅跳升,仍不太可能改变市场预计加国央行将维持指标利率于1%不变,直至2012年下半年的看法.

然而,物价压力若意外大幅下降,则将确认央行10月中旬所发布温和的经济报告,或将促使更多分析师认为央行的下个动作将是降息,而非升息.而加元CAD=D4汇价将因而受到打压.

通胀率若意外跳升,可能略微支撑加元汇价,并打压债券价格,因这将有助于排除降息的风险.

隔夜利率交换(OIS)目前反应出央行有可能降息.(完)