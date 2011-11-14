《企业看点》--11月14日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月14日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要.
* 英国星期日泰晤士报报导,一家英国私募基金公司正在洽谈对困境中的爱尔兰电信企业eircom投资约5千万欧元(6,900万美元).[ID:nL5E7MD087]
* 英国星期日电讯报报导,英国人寿保险商Legal & General (LGEN.L)已接触基金超市Cofunds,但是可能会遭逢私募基金Bridgepoint加入这场争夺战.[ID:nL5E7MD0DV]
* 英国泰晤士报报导,英国Royal MailGBPO.UL的民营化至少要到2013年才会开始,而且在现任英国政府任期结束前可能无法完成.[ID:nL5E7MD0UZ]
* 面临资金短缺的印度Kingfisher Airlines(KING.NS)的董事会周一将考虑一项提议,通过出售物业、将母公司贷款转换成权益以及改变飞机租赁条款,以将13亿美元债务削减逾半.[ID:nL3E7ME08U]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。