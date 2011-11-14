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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 13:41 BJT

《企业看点》--11月14日财务活动报导摘要

路透11月14日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 英国星期日泰晤士报报导,一家英国私募基金公司正在洽谈对困境中的爱尔兰电信企业eircom投资约5千万欧元(6,900万美元).[ID:nL5E7MD087]

* 英国星期日电讯报报导,英国人寿保险商Legal & General (LGEN.L)已接触基金超市Cofunds,但是可能会遭逢私募基金Bridgepoint加入这场争夺战.[ID:nL5E7MD0DV]

* 英国泰晤士报报导,英国Royal MailGBPO.UL的民营化至少要到2013年才会开始,而且在现任英国政府任期结束前可能无法完成.[ID:nL5E7MD0UZ]

* 面临资金短缺的印度Kingfisher Airlines(KING.NS)的董事会周一将考虑一项提议,通过出售物业、将母公司贷款转换成权益以及改变飞机租赁条款,以将13亿美元债务削减逾半.[ID:nL3E7ME08U]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

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