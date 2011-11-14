〔澳洲股市〕收盘小升0.2%,欧洲消息所带动的升势多数消退

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月14日电---澳洲股市周一收升0.2%,远低于日高.早盘时由意大利和希腊政府变动消息所带动的升势,被谨慎情绪盖过.
成交量再次偏少,因投资人采取退场观望,等待更明确的欧元区财政和经济政策出炉.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数涨8.1点至4,304.6,日高为4,363点.成交量仅为平均值的六成左右.周五时收升1.2%.(完)
--编译 戴素萍;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。