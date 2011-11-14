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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 13:35 BJT

〔澳洲股市〕收盘小升0.2%,欧洲消息所带动的升势多数消退

路透11月14日电---澳洲股市周一收升0.2%,远低于日高.早盘时由意大利和希腊政府变动消息所带动的升势,被谨慎情绪盖过.

成交量再次偏少,因投资人采取退场观望,等待更明确的欧元区财政和经济政策出炉.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数涨8.1点至4,304.6,日高为4,363点.成交量仅为平均值的六成左右.周五时收升1.2%.(完)

--编译 戴素萍;审校 隋芬

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