修正:〔路透调查〕台湾30年增额券100/8R得标利率料落在1.905-1.94%

(内文最後一段表格中,第三行的"台证证券"修正为"台新银行")

* 标售时间:周二(11月15日),金额预定300亿台币

* 得标利率料在1.905-1.94%

* 寿险业海外投资保守,可能增加养券部位需求

* 若有大型金融机构劫标,得标利率不排除跌破1.90%

路透台北11月14日电---路透调查显示,台湾明日将标售的30年增额券100/8RA00108R=TWO,在寿险业资金配置需求,以及较高的绝对报酬率可望吸引实质买盘等带动下,预料得标利率将在1.905-1.94%.

月初20年增额券100/7R因大型金融机构劫标,导致得标利率明显低于预期的效应犹在.多位交易员在受访时不约而同地指出,若该机构再度出手,得标利率将会跌破1.90%.

此外,寿险业因欧债危机导致海外可投资标的大减,基于安全理由趁标售多拿些筹码,也有机会进一步将利率推低.

"投资海外,利率扣掉避险成本不一定划算,...还不如乖一点,投资台债就好."一中型寿险业交易主管称.

另一大型寿险业交易员则指出,近日包括高雄市政府债以及台电公司债的标售结果,利率都出乎意料的低."多少与海外投资风险偏高,资金留在国内有关."

不过也有一大型寿险业者认为,100/8R在发行前交易期间的殖利率已贴近长期低点,若以1.90%的利率标得并养30年,风险似乎偏高.

"10年内,20年券殖利率弹到1.90%的机会不小吧,那这段期间不是白养的?"她说.

除寿险需求将影响得标利率落点外,传闻在100/7R劫标的大型金融机构是否会出手,也是市场高度关注的焦点.

对此,该金融机构交易主管相当低调的表示,自身动见观瞻,实在不方便说什麽."但原则上,还是会酌量下标."

央行将在周二代财政部标售100/8R,金额300亿台币,预计中午宣布结果.周一100/8R发行前交易(when-issued)殖利率收升0.80个基点,报1.9300%,该券在发行前交易期间的高点落在1.9800%,低点则为1.9170%.

8月中标售的30年期公债100/8,当时得标利率为1.99%,此期券银行业持有比重为11.51%,证券业则为43.83%,保险业为38.33%.[ID:nCT0392762]

甫于本月1日标售的100/7R得标利率为1.819%,低于市场预期的1.84-1.87%.[ID:nCT0414258]

以下为交易商对100/8R期公债得标利率的预估区间:

金融机构 最低(%) 最高(%)

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大华证券 1.92 1.94

元大证券 1.90 1.95

台新银行 1.93 1.95

大型政府银行 1.90 1.93

大型金融机构 1.91 1.94

大型寿险1 1.91 1.94

大型寿险2 1.93 1.98

大型寿险3 1.89 1.92

中型寿险1 1.90 1.93

中型寿险2 1.87 1.92

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中值 1.905 1.94 (完)

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