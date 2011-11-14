《路透峰会》台湾台塑石化预估第四季获利约仅40亿台币,明年获利优于今年(更新版)

(新增细节、背景和股价)

* 第四季料获利约40余亿台币

* 明年行业景气不如今年上半年

* 公司明年获利有望优于今年

* 将花费约120亿台币修复管线

记者 高洁如/洪淑珍

路透台北11月14日电---台湾唯一的民营石油炼制业者--台塑石化(6505.TW)周一估计,因仍在消化偏高价的备料库存,今年第四季获利仅约为单季平均水准120-130亿台币的三分之一.而明年行业景气虽欠佳,但公司获利应能优于今年.

台塑石化董事长陈宝郎在参加路透峰会时表示,估计高价格的库存应可在11月底前消化完毕.此外,每年的春季一向是亚洲石化厂的岁修旺季,估计明年上半年的石化产品价格会比今年第四季好,轻裂厂开工率可望由目前的85%走高至90-95%,但明年下半年会略微走低.

陈宝郎说,明年全球经济状况没有很好,其中美国表现不佳,"而中国大陆一向大量进口台湾的石化产品,是台湾五大泛用塑胶产品最主要的去处...中国明年经济成长也是比今年下修."

因此他认为,石化业明年的景气虽不如去年(2010年)以及今年上半年,但也不致太差,会比2008年金融风暴时佳.明年公司全年的获利应能高于今年,主要还是今年第三季因工安意外令多座工厂停工,单季发生亏损.

台塑石化第三季因位于台湾中部的云林麦寮厂区连续发生大火意外,使第三季出现罕见的单季亏损14.02亿台币.截至今年第三季为止,台塑石化税後净利为257.87亿台币,每股税後盈馀2.71台币.

台塑石化获利向来稳定,即便是2008年金融风暴发生,台湾出口严重衰退,当年台塑石化的税後净利仍有151.9亿台币,EPS也达1.59台币.

台塑集团今年中旬发生的连续大火,令台塑石化董事长王文潮、总经理苏启邑双双请辞.其中王文潮是台塑集团的第二代、更身兼了台塑行政中心九人小组成员.

随後台塑集团延揽了今年69岁、台湾国营的中油公司总经理一职退休的陈宝郎,希冀藉由他数十年的石化工厂管理经验,彻底为台塑集团工厂安全把关.

**120亿修复管路问题**

陈宝郎表示,目前台塑石化的工厂已如数复工,仅剩一座重油加氢脱硫工厂仍在停工.而12月间也将履行给予政府的承诺,将一座炼油厂停工检修20-30天,产能将由每日炼56万桶原油,降低至40-45万桶.

谈到工安问题,他说,台塑麦寮的六轻厂区有2,000多公顷、共有60多座工厂,区域很大.经过初步检视,由于管路之间缝隙太小,雨水无法渗漏,加以海风盐分高,让管路夹缝更易 蚀.因此预计未来将拆掉154条厂区管线,并盖新的支撑管架,将旧的148条管线移至新管架,还将把共147条的管路汰旧换新.

"管线的部分估计就要花120亿台币,今年就会开始支出,还有厂区里面还会全面检查设备,明年底大概可以完成八成,"他预估.

**中国、越南都有评估投资计划,但未定案**

谈到中国的投资,陈宝郎说,台塑集团有意在中国宁波盖大乙烯工厂已有七、八年时间,不过迄今尚未有具体进展.

"中国大陆现在不一样了,要钱有钱,要人有人,要市场有市场,要技术有技术,要土地有土地,"陈宝郎称,因此目前外商、台商去大陆投资,都没有以往方便.

此外,他又说,台塑集团的投资案一向都是独资,包含上中下游一并规划.台塑集团与中国的大型石油公司平时虽有往来,但目前为止尚未有具体的商业合作事宜.

而越南的投资方面,陈宝郎说,目前越南政府还在越南北部规划当地第二个炼油厂,尚未动工,因此第三期、越南南部龙山岛的工业区包括投资计划、招商、等等条件都尚未明确.

台塑集团是越南最大的外资投资,目前台塑集团已规划斥资逾2,800亿台币投资越南河静的钢厂投资案正进行当中.越南本地媒体先前报导,台塑集团高层曾赴越南南部评估设立炼油厂的可能性.

台塑石化周一收升3.93%报97.9台币,优于台股.TWII收升2.15%.今年以来,台塑石化股价下跌1%,略逊于油电燃气类指数.TOGI的下跌0.8%.(完)

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