〔台湾债市〕殖利率再缩量收高,市场寄望欧债问题获得进展

路透台北11月14日电---台湾债市主要殖利率周一收高.因市场寄望希腊与意大利新领导人上任,能让欧债问题获得进展.惟因30年增额券100/8R标售在即,市场观望气氛浓厚,令成交值更形萎缩.

交易商指出,100/8R明日就要进行标售,由于30年期长券是寿险业进行资产配置的必备券种,因此对得标结果并不看淡.反而要担心是否会重演20年增额券100/7R被抢标,令殖利率明显低于市场预期的戏码.

"我只担心会不会又被劫标."一寿险业交易员说.

另一证券商交易主管则指出,欧债危机让寿险业的海外可投资标的变少,再加上对经济前景保守以对,能提供较高投资报酬率的债券,应该都会受到买盘青睐,这或将使100/8R的得标利率有机会小幅向下.

意大利总统周日指派前欧盟执委蒙堤(Mario Monti)组成新政府,担负起推行紧急改革,以结束危机的任务.[ID:nCN1215208]此外,在雅典,经过数日的政治角力,欧洲央行前副总裁帕帕季莫斯宣誓就任希腊总理,承担起满足纾困计划要求的重任.[ID:nCN1215226]

台湾股市周一收盘大涨2.15%,创下三周来最大单日百分比升幅.加权股价指数.TWII上涨158.36点,至7,525.65点.开盘上涨1.42%.

100/8R将在周二(15日)标售,金额300亿台币.甫于本月1日标售的100/7R得标利率为1.819%,低于市场预期的1.84-1.87%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +0.64 1.0325 1.0320-1.0370 11.5

10 100/9 A00109=TWO +0.93 1.3377 1.3350-1.3400 28.0

20 100/7 A00107=TWO +1.05 1.7915 1.7702-1.7915 3.0

30 100/8R A00108R=TWO +0.80 1.9300 1.9255-1.9300 3.0

交易商指出,今日盘面各期券中,以20年券100/7的震荡幅度较大,盘中殖利率虽一度低至1.7702%,但也引发卖压出笼,终场反而收高至1.7915%.由强转弱除因股市强弹外,也与100/8R要标售有关.

"明天就要标售了,短多总是要先调节一下."一证券商交易主管说.

不过交易商仍看好100/7的後市表现.一银行交易员认为,从近日100/8R发行前交易殖利率守稳在1.92-1.93%来看,100/7应该能站稳1.80%的支撑,一旦100/8R殖利率标低,100/7就有走多机会.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.9290

20 100/7 A00107=TWO 1.7915

10 100/9 A00109=TWO 1.3377

5 100/6 A00106=TWO 1.0325

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)