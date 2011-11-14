〔东京美债〕10年期公债价格下跌,因对意大利的不安情绪消退

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月14日电---美国10年期公债周一在亚洲盘下跌,在意大利宣布新的领导层阶来负责执行经济改革举措以终结这场欧债危机後,市场信心可能回笼.
美国10年期公债价格下跌约20/32,收益率(殖利率)US10YT=RR报2.129%.美国公债市场上周五因假期而休市.10年券收益率较美国周四尾盘上涨约7个基点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。