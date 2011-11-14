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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 13:40 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格下跌,因对意大利的不安情绪消退

路透新加坡11月14日电---美国10年期公债周一在亚洲盘下跌,在意大利宣布新的领导层阶来负责执行经济改革举措以终结这场欧债危机後,市场信心可能回笼.

美国10年期公债价格下跌约20/32,收益率(殖利率)US10YT=RR报2.129%.美国公债市场上周五因假期而休市.10年券收益率较美国周四尾盘上涨约7个基点.

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