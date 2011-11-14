《外汇动态》美元/日圆中期波动率承压

0527GMT---对日本当局可能出手干预的谨慎情绪令交易商不愿卖出短期期权,三个月及六个月之类的较长期期权则承受压力,因就算日本拉抬美元/日圆汇价,它们也不太可能跳涨太多.

"尽管美元/日圆现汇的波动小到足以推动期权卖盘,但你不会想要卖出短期期权,因为如果当局干预,就可能就亏大了.但如果你卖出三个月期等较长期的期权,损失可能就不会太惨,"一名日系银行交易商表示.