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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 14:01 BJT

《外汇动态》美元/日圆中期波动率承压

0527GMT---对日本当局可能出手干预的谨慎情绪令交易商不愿卖出短期期权,三个月及六个月之类的较长期期权则承受压力,因就算日本拉抬美元/日圆汇价,它们也不太可能跳涨太多.

"尽管美元/日圆现汇的波动小到足以推动期权卖盘,但你不会想要卖出短期期权,因为如果当局干预,就可能就亏大了.但如果你卖出三个月期等较长期的期权,损失可能就不会太惨,"一名日系银行交易商表示.

一个月期美元/日圆波动率JPY1MO=持稳在9.15/9.55%,三个月期JPY3MO=则降至9.60/9.90%,上周尾段报约9.80/10.10%.(完)

--编译 戴素萍;审校 隋芬

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