〔台湾央行〕共发行4,435.3亿台币存单,发行馀额减少243.5亿

路透台北11月14日电---台湾央行周一表示,今日共发行4,435.3亿台币存单,相较存单到期金额4,678.8亿,存单发行馀额减少243.5亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期3,821.8亿台币,利率为0.87%;91天期578.5亿台币,利率为0.93%;182天期35亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行1,665亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆7,253.65亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为171亿台币;至周日,累计超额准备为1,209亿台币,加计前期1%的超额准备为2,658亿台币.(完)