〔香港新股〕时代集团IPO获得普拉达认购近20%--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月14日电---汤森路透旗下IFR周一引述知情人士报导,中国皮革制品生产商时代集团香港首次公开招股(IPO)金额最高达1.30亿美元,意大利普拉达(1913.HK)将认购近20%.普拉达6月IPO为香港今年最大IPO案.
普拉达香港IPO集资约25亿美元,IFR指出,普拉达同意认购时代集团发行股份的19.6%,创投公司IDG认购22%.消息人士无法具名,因交易细节尚未公开.
嘉能可(GLEN.L)(0805.HK)5月在香港及伦敦IPO,集资近100亿美元,但多数来自伦敦部分.
时代集团成立于1968年,为普拉达等国际品牌生产手提袋及皮制品.IFR指出,时代集团将在11月21日开始建档簿记,11月29日定价.
IFR称,美银美林(BAC.N)为独家牵头行.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。