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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 14:59 BJT

〔香港新股〕时代集团IPO获得普拉达认购近20%--IFR

路透香港11月14日电---汤森路透旗下IFR周一引述知情人士报导,中国皮革制品生产商时代集团香港首次公开招股(IPO)金额最高达1.30亿美元,意大利普拉达(1913.HK)将认购近20%.普拉达6月IPO为香港今年最大IPO案.

普拉达香港IPO集资约25亿美元,IFR指出,普拉达同意认购时代集团发行股份的19.6%,创投公司IDG认购22%.消息人士无法具名,因交易细节尚未公开.

嘉能可(GLEN.L)(0805.HK)5月在香港及伦敦IPO,集资近100亿美元,但多数来自伦敦部分.

时代集团成立于1968年,为普拉达等国际品牌生产手提袋及皮制品.IFR指出,时代集团将在11月21日开始建档簿记,11月29日定价.

IFR称,美银美林(BAC.N)为独家牵头行.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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