〔韩国股市〕收高2.1%,受意大利的利好消息提振(更新版)

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路透首尔11月14日电---韩国股市周一强劲上扬,因从意大利传来的利好消息令人感到宽慰,海力士半导体(000660.KS)等科技股和韩华石化(009830.KS)等石化股领涨.

"在股价回升至意大利爆发危机前的水准下,市场站回60日均线的强劲支撑上方,"新韩投资公司的市场分析师Han Beom-ho表示.