〔韩国股市〕收高2.1%,受意大利的利好消息提振(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透首尔11月14日电---韩国股市周一强劲上扬,因从意大利传来的利好消息令人感到宽慰,海力士半导体(000660.KS)等科技股和韩华石化(009830.KS)等石化股领涨.
"在股价回升至意大利爆发危机前的水准下,市场站回60日均线的强劲支撑上方,"新韩投资公司的市场分析师Han Beom-ho表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。