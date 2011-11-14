〔台湾货币市场〕短率大致持平,央行未放松收受资金力道

* 游资不多

* 利率大致持平

记者 高洁如

路透台北11月14日电---台湾银行间短期利率周一大致平稳,虽然存单到期量不少,但央行并未放松三种天期存单,以及隔夜资金的收受力道,市场上的游资不多,短率大致持平.

市场人士表示,央行的隔夜资金委托代收目标不小,代收银行无法如数达到,午後央行仍拉紧收入力道.不过,银行交易员表示,外商银行拆出心态保守,游资不算太多,供需上大致呈现平稳.

"外商银行钱有少一点,到期的不一定能续,"一本地银行人士称.

本地时间15:03,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.403%,上日在0.396%;区间为0.392-0.75%,上日在0.299-0.77%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.78%,上日在0.392-0.800%.

**短票利率持平**

票券商方面,交易员表示,今日市场的短票量不多,且上午银行可供拆出的资金还不少,使得短票的利率大致持平上日.

30天内短票银行间主要成交利率同上日仍在0.85-0.86%.

央行今日存单到期金额4,678.8亿,存单发行金额尚未公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共9,467.6亿,除周一之外,余日依序为周二175.5亿、周三2,465.8亿、周四766.5亿、周五1,381亿.紧缩因子方面,则是周五交割300亿台币30年期公债.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为171亿台币,至周日累计超额准备为1,209亿台币,加计前期1%的超额准备为2,658亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周一不变.今日投信和寿险端有余钱流入,交易商缺口也不大,大体交投顺畅.

不过,资金调度人士表示,明日适逢月中例行性支出峰日,加上债券开始陆续交割,交易商资金缺口料会增加.尤其周五有30年期公债发行,预料寿险端为主要买家,可能提前准备向投信赎回基金,对RP市场资金供给恐造成排挤效果,将持续关注寿险赎回动作.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.

交易商统计,本周市场紧缩因子如下:周二(15日)有60亿台币的富邦金(2881.TW)公司债交割;周三(16日)有60亿的台塑(1301.TW)公司债交割;周四(17日)有75亿的台电公司债交割;周五(18日)则有100/8R期30年期公债交割,金额300亿.(完)