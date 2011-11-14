〔台湾货币市场〕短率大致持平,央行未放松收受资金力道

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 游资不多
* 利率大致持平
记者 高洁如
路透台北11月14日电---台湾银行间短期利率周一大致平稳,虽然存单到期量不少,但央行并未放松三种天期存单,以及隔夜资金的收受力道,市场上的游资不多,短率大致持平.
市场人士表示,央行的隔夜资金委托代收目标不小,代收银行无法如数达到,午後央行仍拉紧收入力道.不过,银行交易员表示,外商银行拆出心态保守,游资不算太多,供需上大致呈现平稳.
"外商银行钱有少一点,到期的不一定能续,"一本地银行人士称.
本地时间15:03,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.403%,上日在0.396%;区间为0.392-0.75%,上日在0.299-0.77%.
2-7天拆款利率区间在0.392-0.78%,上日在0.392-0.800%.
**短票利率持平**
票券商方面,交易员表示,今日市场的短票量不多,且上午银行可供拆出的资金还不少,使得短票的利率大致持平上日.
30天内短票银行间主要成交利率同上日仍在0.85-0.86%.
央行今日存单到期金额4,678.8亿,存单发行金额尚未公布.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期共9,467.6亿,除周一之外,余日依序为周二175.5亿、周三2,465.8亿、周四766.5亿、周五1,381亿.紧缩因子方面,则是周五交割300亿台币30年期公债.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为171亿台币,至周日累计超额准备为1,209亿台币,加计前期1%的超额准备为2,658亿台币.
**公债RP利率持平**
债市同业附买回(RP)利率周一不变.今日投信和寿险端有余钱流入,交易商缺口也不大,大体交投顺畅.
不过,资金调度人士表示,明日适逢月中例行性支出峰日,加上债券开始陆续交割,交易商资金缺口料会增加.尤其周五有30年期公债发行,预料寿险端为主要买家,可能提前准备向投信赎回基金,对RP市场资金供给恐造成排挤效果,将持续关注寿险赎回动作.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.
交易商统计,本周市场紧缩因子如下:周二(15日)有60亿台币的富邦金(2881.TW)公司债交割;周三(16日)有60亿的台塑(1301.TW)公司债交割;周四(17日)有75亿的台电公司债交割;周五(18日)则有100/8R期30年期公债交割,金额300亿.(完)
--集体采写 李盈茜; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。