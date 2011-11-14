〔台湾汇市〕台币兑美元收升2.3分,台股走高但外资买卖皆见

路透台北11月14日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘微幅升值2.3分,因西班牙和义大利新领导人上任,欧债疑虑暂时缓解,台股随亚洲股市脚步而走高,但台币交易以实质需求为主,交投气氛略显谨慎,成交量也较上日下滑.

汇银人士表示,追随多数亚币兑美元涨势,台币盘初走扬,但外资汇入汇出皆见,加上银行间逢低伺机进场承接美元部位,令台币升幅逐步缩减.市场静待稍晚义大利公债标售结果出炉,给予进一步指引方向.

"国际情势不明朗,美金还是买盘满强的,台币跟着韩元、欧元一路向上,"一位外商银行人士称.

他们预估,在资金无大幅进出下,台币暂不脱箱型整理,且汇价越接近30元,银行间回补美元需求便会浮现,明日交投先看30.10-30.25元间.

台湾加权指数.TWII周一收盘劲扬2.15%至7,525.65点;外资及陆资在台股买超58.16亿台币,结束连续四日卖超,上交易日为卖超51.26亿.[ID:nCT0419958]

新兴汇市中,韩元KRW=周一引领多数亚洲货币上涨,因欧债危机又有获得进展的新希望,但亚币回吐稍早部分涨幅,因投资者在意大利标债前锁定获利.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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