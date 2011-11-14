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债券 | 2011年 11月 14日 星期一 15:42 BJT

〔欧洲经济〕欧洲央行官员克诺特称,央行并非无限度地支持意大利--报载

路透阿姆斯特丹11月14日电---在荷兰报纸De Volkskrant周一刊出的专访中,欧洲央行管理委员会委员克诺特表示,欧洲央行对意大利的支持并非"无限".

"意大利新政府不应该期望欧洲央行无限期支持意大利,"克诺特指出.

"欧洲央行的支持是有条件且短期的,"克诺特称.他亦是荷兰央行总裁.

克诺特表示,唯有实质经济强化,干预才有可能成功,实质经济强化包括结构性措施及金融市场信心恢复.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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