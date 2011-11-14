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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 16:12 BJT

《外汇动态》市场流动性欠佳,欧元/美元停止单在1.3720-30伺机而出

0802GMT---交易商表示,意大利于周一稍晚标售五年期公债,促使交易商及汇市投资人退居观望,而缺乏流动性可能意味者将出现一些剧烈波动.

据称欧元/美元停止单挂在1.3720-30,美元/日圆停止单则在77.00-76.90.(完)

--编译 龚芳;审校 白云

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