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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 17:00 BJT

〔路透基点〕45亿港元香港富豪REIT再融资已有五六家银行考虑--RLPC

路透香港11月14日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,香港富豪产业信托(1881.HK)自行办理的45亿港元三年期再融资,目前有五六家银行考虑加入.

据称这些可能参与的银行之中,多数是富豪产业信托五年期贷款的参贷行,该笔贷款明年3月到期,金额亦为45亿港元.

据传贷款的综合收益利率约200个基点,富豪产业信托目前正邀请往来银行参贷3亿港元.

富豪产业信托旗下拥有香港六家酒店资产,旧有贷款利率为较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码60个基点.

该笔贷款的参贷行有东亚银行、Calyon、中信嘉华银行、恒生银行、工银亚洲、华侨银行、三井住友银行、荷兰银行、渣打银行、德意志银行及美林.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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