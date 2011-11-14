〔路透基点〕45亿港元香港富豪REIT再融资已有五六家银行考虑--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月14日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,香港富豪产业信托(1881.HK)自行办理的45亿港元三年期再融资,目前有五六家银行考虑加入.
据称这些可能参与的银行之中,多数是富豪产业信托五年期贷款的参贷行,该笔贷款明年3月到期,金额亦为45亿港元.
据传贷款的综合收益利率约200个基点,富豪产业信托目前正邀请往来银行参贷3亿港元.
富豪产业信托旗下拥有香港六家酒店资产,旧有贷款利率为较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码60个基点.
该笔贷款的参贷行有东亚银行、Calyon、中信嘉华银行、恒生银行、工银亚洲、华侨银行、三井住友银行、荷兰银行、渣打银行、德意志银行及美林.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。