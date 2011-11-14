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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 16:57 BJT

《外汇动态》据传欧元在1.3750美元有庞大的期权到期

0843GMT---交易商指称,据传欧元/美元在1.3750有庞大的期权到期,或将影响盘势.

IFR期权到期资料也显示,在1.3700、1.3650和1.3600美元,以及1.3800和1.3500美元均有期权到期.(完)

--编译 龚芳;审校 隋芬

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