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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 17:16 BJT

《外汇动态》据称美元在77日圆有期权到期,云区底部在76.88日圆

0905GMT---美元/日圆JPY=跌至77.001,为10月31日当局干预以来最低位.

交易商指称,在77.00日圆有期权到期.

下道技术关卡在约76.94的55日移动均线,以及约76.88的日线图一目均衡云区底部.(完)

--编译 龚芳;审校 程琳

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