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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 17:16 BJT

〔台湾债市〕100/6期五年公债中,证券业卖超4.5亿台币

路透台北11月14日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,五年公债100/6A00106=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 5.50 0.50 +5.00

票券业 0.00 0.50 -0.50

证券业 2.00 6.50 -4.50 (完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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