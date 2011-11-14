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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 17:46 BJT

《外汇动态》摩根士丹利建议出脱英镑/日圆,目标价为118.50日圆

0931GMT---摩根士丹利分析师表示,英镑在主要货币中最为脆弱,而本周英国央行发布通胀报告等事件,可能增添英镑的下跌压力.

他们预计,随着干预疑虑退烧,日圆将表现良好;建议在124.50日圆出脱英镑/日圆GBPJPY=R,目标价在118.50,停止位在125.80.

他们同时在中期资产配置中增加英镑/美元GBP=D4的空仓. (完)

--编译 龚芳;审校 张涛

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