〔香港个股〕渣打将聚焦富裕族群以扩张中国零售金融业务

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月14日电---渣打银行(2888.HK)(STAN.L)中国区总裁林清德周一表示,渣打希望扩张在中国的消费业务,焦点锁定富裕个体,并希望中国市场进一步向外资银行开放.
林清德表示,他希望渣打的零售业务扩张到大致与批发业务相当.目前消费金融业务约占渣打中国业务的30%.
"这样我就有能力撑过任何一个领域的剧烈波动,"林清德向路透中国投资峰会表示.
但他指出,这种均衡比重不会一夜达成."消费金融是相当资浅的事业....我们还在投资于建立网络,建立销售团队,因此目前仍然是投资阶段,"他称.
"如果看整个消费金融活动,中国从2001年加入世界贸易组织之後,已经开放很多,但仍有一些领域有待开放,"林清德表示.
他指出,像批发银行的一些领域,就是渣打希望中国政府继续进一步向外资开放的地方.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。