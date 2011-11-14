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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 18:15 BJT

《外汇动态》欧元/美元期权隐含波动率维持疲弱

1000GMT---欧元/美元期权隐含波动率EURVOL维持疲软,因现汇EUR=仍稳守于上周低位1.3484美元上方.

一个月期欧元波动率EUR1MO=约报15.50%,升向上周的16.5%左右.

然而,其仍将对欧元/美元现汇可能的跌势颇为敏感.

一个月期风险逆转指标EUR1MRR=ICAP约为3.80%,上周则在4%上方交投.(完)

--编译 龚芳;审校 白云

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