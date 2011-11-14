全球外汇市场11月15日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月15日(二)
0630 - 法国第三季国内生产总值(GDP)初值
0700 - 德国第三季GDP初值
0745 - 法国第三季经季节调整後的非农就业岗位
0900 - 意大利9月对欧盟及全球贸易收支
0930 - 英国10月消费者物价指数(CPI)
0930 - 英国10月零售销售物价指数(RPI)
1000 - 德国11月ZEW景气判断指数及现况指数
1000 - 欧元区9月贸易收支
1000 - 欧元区第三季GDP初值
-- - 欧元财经周(Euro Finance Week)(第二日议程),演说者包括德国央行副总裁劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)、德国经济学家Peter Bofinger、EFSF首席执行官雷格林、德国央行理事Andreas Dombret.
-- - 瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)在斯德哥尔摩大学宏观经济课程担任客座教授
0915 - 欧洲央行执委会成员史塔克在卢森堡金融市场论坛上以"欧元区货币政策前景"为题发表演说
1245 - 美国11月12日当周ICSC/高盛连锁店销售
1300 -欧洲央行执行委员会委员普雷特(在欧元财经周)参加由欧洲退休金协会主办的欧洲退休基金大会.
1300 - 芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在外交委员会发表演讲,主题为"美联储的双重职责"(1300).
1330 - 美国10月生产者物价指数(PPI)
1330 - 美国10月零售销售
1330 - 美国11月纽约联储制造业指数
1330 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在圣路易CFA Society发表演讲,主题为"经济前景与货币政策".
1355 - 美国11月12日当周Redbook连锁店销售
1500 - 美国9月企业库存
1500 - 美国参议院金融委员会就联邦住房金融局召开听证会
1505 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济前景发表演讲
1600 - 芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)现场访问
1600 - 欧洲复兴开发银行公布2011年期中报告,内容为中欧至中亚29国的改革进展与经济发展.
1730 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表以"太大不能倒"为题发表演讲
-- - 日本财务大臣安住淳及经济财政大臣古川元久在内阁会议後召开记者会
-- - 日本央行展开两日政策会议 (完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。