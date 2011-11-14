〔纽约汇市〕欧元兑美元下跌且後市看空,因围绕欧债危机疑虑挥之不去(更新版)

(新增文末表格)

* 意大利、希腊认命新内阁

* 标售後意大利公债收益率再度回升

* 日圆触及上次干预後最高水平

路透纽约11月14日电---欧元兑美元周一下滑,因意大利和希腊新政府未能抚平对欧元区主权债务危机的忧虑,德国总理梅克尔将这场危机称之为欧洲"二战後最艰难时刻".

意大利周一标售五年期公债,为此支付了欧元面世来的最高价格.就在此前一天,前任欧盟执委蒙堤(Mario Monti)才被任命为该国新任总理,市场曾寄望这能重建投资者信心.

有关意大利财政经济部国库署署长格雷利(Vittorio Grilli)正考虑最早在周二辞职,并在投行摩根大通私人银行部门任职的消息,令欧元区形势再添疑云.

在希腊,新任总理帕帕季莫斯需在周四布鲁塞尔举行的欧元区财长会议前,赢得周三的内阁信任投票.关于希腊能否获得下一笔援金逃过违约的不确定性依旧挥之不去.

帕帕季莫斯周一表示,留在欧元区是希腊的唯一选择.希腊必需扩大税基,并抗击泛滥成灾的逃税行为.许多经济学家认为逃税给希腊预算执行情况造成严峻问题.

"一如以往许多时候,欧洲采取必要的政策响应来避免解体,意大利和希腊正采取行动组建由技术型人才领导的联合政府,"Brown Brothers Harriman汇率策略师Mark McCormick表示.

但"这不太可能是万灵药,还存在许多问题,"他说."除空仓回补引发的短暂回升外,我们预期未来几周欧元仍将承压,最後在年末处于1.29美元附近水平."

德国总理梅克尔警告称,欧洲正面临"二战後最艰难时刻",并敦促所属政党摒弃对欧元的疑虑,同意将增强政治整合作为解决欧债危机的方案.

但她并未就如何解决危机给出新的主意.这场危机已经令希腊、爱尔兰和葡萄牙被迫求援,并引发对成立13年的欧元区能否继续存在下去的疑虑.

根据路透数据,欧元兑美元EUR=跌0.8%,报1.3636美元,稍早在跌穿约1.3638美元100周移动均线支撑位後一度低见1.3590美元.欧元兑日圆EURJPY=也跌0.8%,报105.15日圆.

技术分析师表示,欧元进一步跌势的支撑位在约1.3360美元,这是9月低点,之後是10月低点1.3145美元.阻力位料在1.3870美元附近,这是欧元11月1日触及的高位,据报在该水准略上方有来自亚洲的主权投资人卖盘.

意大利标售30亿欧元五年期债券吸引不错的需求後,欧元一度缩减跌幅,但此次标售得标利率为6.29%,为欧元面世以来最高.

但欧元反弹稍纵即逝.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB周一升穿6%,为欧洲央行8月开始购买该国公债以来首见,是债务危机可能进一步蔓延的迹象.

**日圆上涨**

美元兑日圆JPY=持稳,报77.12日圆,稍早在电子交易平台EBSJPY=EBS上跌至76.811日圆,为日本10月31日大规模干预汇市抛售日圆以来最低.

美元/日圆日线周五和周一已经跌穿干预後走势的61.8%费波纳奇回档位.

"干预忧虑可能限制日圆升势,因日本官员持续关注汇市以防'过度投机'.日本首相野田佳彦承诺将采取行动积极对抗'汇率过分波动'."DailyFX.com汇市分析师Michael Boutros表示.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周六表示,与日本财务大臣安住淳一度讨论了日本干预的议题,并称她知道这麽做是为了避免汇市失序且过渡波动,而"这符合七国集团(G7)的公报和声明的精神".[ID:nCT0419704]

交易员表示,干预,特别是日本这样的单边干预,不太可能产生长期影响,美元可能因任何美国经济问题的迹象而下滑.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3623 1.3750 -0.92 +1.84 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.12 77.11 +0.01 -4.97 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 105.06 106.04 -0.92 -3.29 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9068 0.9006 +0.69 -2.86 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5908 1.6068 -1.00 +1.98 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0162 1.0122 +0.40 +1.96 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0193 1.0275 -0.80 -0.10 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2366 1.2388 -0.18 -0.98 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8569 0.8554 +0.18 -0.03 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7788 0.7852 -0.82 -0.04 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.7159 5.6309 +1.51 -1.82 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7912 7.7480 +0.56 +0.02 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6829 6.6043 +1.19 -0.40 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1095 9.0861 +0.26 +1.43 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 梁睿雪/李军;审校 母红/利棣儿

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