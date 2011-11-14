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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 06:55 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月14日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 78.89 -0.27 -0.34 2013380

搜狐 (SOHU.O) 57.90 -1.21 -2.05 821925

网易 (NTES.O) 44.32 -0.27 -0.61 819044

百度 (BIDU.O) 138.88 +1.12 +0.81 3386659

亚信科技 ASIA.O 8.45 -0.27 -3.10 506830

侨兴环球电话 XING.O 0.74 -0.05 -6.89 394247

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.98 +0.03 +0.23 2426109

联电 (UMC.N) 2.21 -0.02 -0.90 286526

日月光 (ASX.N) 4.65 -0.06 -1.27 112000

矽品精密 (SPIL.O) 4.77 +0.01 +0.21 1285867

和信超媒体 (GIGM.O) 0.87 -0.01 -1.13 29253

友达 (AUO.N) 4.83 -0.09 -1.83 279854

中华电信 (CHT.N) 33.29 -0.21 -0.63 36228

台湾国际航电 (GRMN.O) 34.95 +0.08 +0.23 1115823

香港

中国移动 (CHL.N) 48.77 -0.46 -0.93 225464

中国联通 (CHU.N) 21.31 +0.26 +1.24 475904

中国电信 (CHA.N) 60.74 -0.64 -1.04 17526

中芯国际 (SMI.N) 2.57 -0.04 -1.53 25539

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.01 +0.09 +2.30 300

(完)

--整理 张明钧

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