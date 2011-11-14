《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 78.89 -0.27 -0.34 2013380
搜狐 (SOHU.O) 57.90 -1.21 -2.05 821925
网易 (NTES.O) 44.32 -0.27 -0.61 819044
百度 (BIDU.O) 138.88 +1.12 +0.81 3386659
亚信科技 ASIA.O 8.45 -0.27 -3.10 506830
侨兴环球电话 XING.O 0.74 -0.05 -6.89 394247
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.98 +0.03 +0.23 2426109
联电 (UMC.N) 2.21 -0.02 -0.90 286526
日月光 (ASX.N) 4.65 -0.06 -1.27 112000
矽品精密 (SPIL.O) 4.77 +0.01 +0.21 1285867
和信超媒体 (GIGM.O) 0.87 -0.01 -1.13 29253
友达 (AUO.N) 4.83 -0.09 -1.83 279854
中华电信 (CHT.N) 33.29 -0.21 -0.63 36228
台湾国际航电 (GRMN.O) 34.95 +0.08 +0.23 1115823
香港
中国移动 (CHL.N) 48.77 -0.46 -0.93 225464
中国联通 (CHU.N) 21.31 +0.26 +1.24 475904
中国电信 (CHA.N) 60.74 -0.64 -1.04 17526
中芯国际 (SMI.N) 2.57 -0.04 -1.53 25539
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.01 +0.09 +2.30 300
(完)
--整理 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。