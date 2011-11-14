〔金砖国家〕11月14日股汇市收盘纵览

路透11月15日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月14日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.59%,报976.86点.

中国股市:沪综指收盘大涨1.9%,并创两个半月来最高收位.意大利和希腊政府变动消息减轻市场对欧债危机的忧虑,令外盘大涨,是提振A股高开高走的主因.分析人士并认为,经过上周调整後,A股大盘本身亦有反弹需求,短线或振盪上行.沪综指.SSEC收报2,528.714点,大涨47.63点,或1.92%,前一收盘高位为9月1日的2,556.04点.沪市A股今日成交额为823亿元人民币,较上日放大约27%.[.SSCN]

香港股市:港股收涨1.9%,受中企股涨势提振,特别是两档消费股中国旺旺(0151.HK)及康师傅(0322.HK)将在12月纳入恒生指数,获得追踪指数的基金买盘追捧.恒生指数11月10日大跌千点,目前已收复约半数跌幅,但成交额明显低于上周四,显示在周一稍晚意大利标售公债之前,投资人仍保持谨慎.恒生指数.HSI收盘升1.94%,至19,508.18点.恒生国企指数.HSCE收高2.75%,至10,716.9点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收跌.尽管上周五美元指数大跌,但对人民币提振作用似乎有限.中国经济政策已确立微调基调,从抑通胀转向同时关注保增长,可能意味着近期人民币升值步伐将放缓.交易员并表示,尽管近期有关人民币升值的国际压力升温,但中国再次强调汇率改革的渐进,表明中国不会屈从于国际压力,仍会根据自身需要来调整汇率政策. [CNY/CN][ID:nCN1217112]

========================================================================================

印度股市:回吐盘初涨幅并下跌至三周最低收位,连续第三个交易日下跌.印度最大功能性汽车制造商Mahindra & Mahindra (MAHM.NS)拖累大盘,此前该公司公布季度获利下跌.另外,数据显示10月整体通胀数据要比预期来得糟糕,也损及了投资人信心,外界对于央行认为年底前物价压力会消退的看法感到存疑.指标BSE指数.BSESN收跌0.43%,或74.08点,报17,118.74点.指数成分股中有逾三分之二下跌.[.BO]

(nL3E7ME1HZ第1,3段) 印度汇市:印度卢比兑美元回吐所有日内涨幅,并触及两年半以来的最低位,因国内股市失去动能,且本地炼油商的美元强劲买盘.卢比兑美元INR=D2收跌0.3%,报50.285/295,盘中曾触及2009年4月28日以来的最低点50.4250.上周五收盘价为50.115/125.[INR/]

========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,527.160点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.54%,报819.71点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下跌0.27%,报30.5250;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上涨0.23%,报41.6450.

========================================================================================

巴西股市:拉美股市下跌,因市场忧心欧元区遏制债务危机扩大的举措恐怕不足以让欧元区免于跌向衰退.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌0.49%.巴西市场周二因假期休市.周一成交量清淡,因许多交易员为了从周末起连休四日而休假.[ID:nN1E7AD1KW]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元下跌,因为有越来越多的证据显示欧债危机正导致全球经济放缓.巴西雷亚尔兑美元下跌1.18%,至1.7635.[ID:nN1E7AD09L]

========================================================================================

南非股市:微幅收涨,由Kumba Iron Ore(KIOJ.J)和其他矿企领涨.同时,工业集团Barloworld (BAWJ.J)上涨2.9%,此前该公司公布全年财报优于市场预期.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨0.3%,报28,968.93点.综合指数.JALSH亦上涨0.25%,报32,343.89点.[.J][ID:nL5E7ME3DE]

南非汇市:南非兰特兑美元下跌,因市场对欧债危机的不安重新升起,抹去了部分上周的涨幅.1630GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.9780,较上周五收盘价下跌1.06%,盘中一度下跌多达1.2%.[ZAR/][ID:nL5E7ME3UY](完)