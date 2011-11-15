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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 08:32 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜11月8日持仓报告(表)

路透11月14日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年11月8日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(123,572口)

26,697 26,385 12,686 70,552 66,389 109,935 105,460 13,637 18,112

较11月1日变动(减少2,791口)

-1,944 -469 -2,701 -721 1,697 -5,366 -1,473 2,575 -1,318

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.6 21.4 10.3 57.1 53.7 89.0 85.3 11.0 14.7

各类交易商数量(总计为171家)

41 63 47 39 43 114 134 (完)

--编译 李婷仪;审校 李爽

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