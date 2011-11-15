〔CFTC报告〕COMEX期金11月8日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月14日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年11月8日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(464,982口)
200,186 44,479 18,558 170,248 367,183 388,992 430,220 75,990 34,762
较11月1日变动(增加22,547口)
17,037 1,275 -6,874 -68 14,467 10,095 8,868 12,452 13,679
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
43.1 9.6 4.0 36.6 79.0 83.7 92.5 16.3 7.5
各类交易商数量(总计为333家)
191 71 75 49 47 281 158 (完)
--编译 李婷仪;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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