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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 08:31 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金11月8日持仓报告(表)

路透11月14日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年11月8日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(464,982口)

200,186 44,479 18,558 170,248 367,183 388,992 430,220 75,990 34,762

较11月1日变动(增加22,547口)

17,037 1,275 -6,874 -68 14,467 10,095 8,868 12,452 13,679

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

43.1 9.6 4.0 36.6 79.0 83.7 92.5 16.3 7.5

各类交易商数量(总计为333家)

191 71 75 49 47 281 158 (完)

--编译 李婷仪;审校 李爽

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