〔CFTC报告〕NYMEX原油期货11月8日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月14日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月8日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,366,205口)
329,388 162,346 323,271 627,784 800,292 1280443 1285909 85,762 80,296
较11月1日变动(增加21,181口)
5,750 320 1,808 -2,614 3,615 4,944 5,743 16,237 15,438
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
24.1 11.9 23.7 46.0 58.6 93.7 94.1 6.3 5.9
各类交易商数量(总计为332家)
116 92 148 93 103 288 277 (完)
--编译 李婷仪;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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