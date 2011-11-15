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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 08:31 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货11月8日持仓报告(表)

路透11月14日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月8日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,366,205口)

329,388 162,346 323,271 627,784 800,292 1280443 1285909 85,762 80,296

较11月1日变动(增加21,181口)

5,750 320 1,808 -2,614 3,615 4,944 5,743 16,237 15,438

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.1 11.9 23.7 46.0 58.6 93.7 94.1 6.3 5.9

各类交易商数量(总计为332家)

116 92 148 93 103 288 277 (完)

--编译 李婷仪;审校 李爽

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