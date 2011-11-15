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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 08:32 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货11月8日持仓报告(表)

路透11月14日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月8日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(515,823口)

118,986 73,595 69,794 279,933 292,827 468,713 436,216 47,110 79,607

较11月1日变动(减少2,982口)

-948 6,360 -517 -1,150 -9,571 -2,615 -3,728 -367 746

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.1 14.3 13.5 54.3 56.8 90.9 84.6 9.1 15.4

各类交易商数量(总计为470家)

117 129 150 111 172 320 388 (完)

--编译 李婷仪;审校 李爽

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