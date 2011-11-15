〔CFTC报告〕CBOT大豆期货11月8日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月14日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月8日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(515,823口)
118,986 73,595 69,794 279,933 292,827 468,713 436,216 47,110 79,607
较11月1日变动(减少2,982口)
-948 6,360 -517 -1,150 -9,571 -2,615 -3,728 -367 746
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
23.1 14.3 13.5 54.3 56.8 90.9 84.6 9.1 15.4
各类交易商数量(总计为470家)
117 129 150 111 172 320 388 (完)
--编译 李婷仪;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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