版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 08:35 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货11月8日持仓报告(表)

路透11月14日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月8日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,267,573口)

385,553 112,979 131,765 605,161 806,860 1122479 1051604 145,094 215,969

较11月1日变动(增加35,749口)

1,777 -1,524 17,514 15,775 34,162 35,066 50,152 683 -14,403

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.4 8.9 10.4 47.7 63.7 88.6 83.0 11.4 17.0

各类交易商数量(总计为754家)

193 157 198 225 333 521 606 (完)

--编译 李婷仪;审校 李爽

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐