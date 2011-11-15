〔CFTC报告〕ICE棉花期货11月8日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月14日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年11月8日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(165,589口)
47,042 25,714 14,573 92,142 108,552 153,757 148,839 11,832 16,750
较11月1日变动(增加675口)
-425 -380 -1,461 3,030 930 1,144 -911 -469 1,586
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.4 15.5 8.8 55.6 65.6 92.9 89.9 7.1 10.1
各类交易商数量(总计为232家)
81 67 69 58 68 174 174 (完)
--编译 李婷仪;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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