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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 08:30 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货11月8日持仓报告(表)

路透11月14日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年11月8日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(165,589口)

47,042 25,714 14,573 92,142 108,552 153,757 148,839 11,832 16,750

较11月1日变动(增加675口)

-425 -380 -1,461 3,030 930 1,144 -911 -469 1,586

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.4 15.5 8.8 55.6 65.6 92.9 89.9 7.1 10.1

各类交易商数量(总计为232家)

81 67 69 58 68 174 174 (完)

--编译 李婷仪;审校 李爽

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