〔CFTC报告〕CBOT小麦期货11月8日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月14日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月8日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(426,394口)
77,019 119,658 63,847 245,255 178,983 386,121 362,488 40,273 63,906
较11月1日变动(减少6,931口)
1,086 -8,059 -5,221 -8,602 72 -12,737 -13,208 5,806 6,277
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
18.1 28.1 15.0 57.5 42.0 90.6 85.0 9.4 15.0
各类交易商数量(总计为396家)
100 151 142 93 113 290 326 (完)
--编译 李婷仪;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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