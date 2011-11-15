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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 08:33 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货11月8日持仓报告(表)

路透11月14日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月8日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(426,394口)

77,019 119,658 63,847 245,255 178,983 386,121 362,488 40,273 63,906

较11月1日变动(减少6,931口)

1,086 -8,059 -5,221 -8,602 72 -12,737 -13,208 5,806 6,277

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

18.1 28.1 15.0 57.5 42.0 90.6 85.0 9.4 15.0

各类交易商数量(总计为396家)

100 151 142 93 113 290 326 (完)

--编译 李婷仪;审校 李爽

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