《台湾报摘》--经济日报11月15日

* 头版头条:

--鸿海(2317.TW)公布第三季合并毛利率7.05%,比第二季下滑0.23个百分点,但"保七成功",符合市场预期;营业净利率比第二季上升0.19个百分点,象徵西进效益逐步浮现、本业获利能力改善,本季持续看增.

* 其他:

--钢市不佳,中钢(2002.TW)调节产能,产能利用率骤减15%,加上钢价下跌、高额库存跌价损失,专业投资人估第四季单季本业恐将转亏,为金融海啸来首见.不过,明年首季煤铁矿下跌,成本降低,获利空间浮现,营运先蹲後跳,展望不悲观.

--中租控股董事长辜仲立指出,中租控股未来业务成长重心在中国大陆市场,2015年前以年增五个新据点为目标,也将复制台湾多角化经营模式,跨足两岸保险经纪人市场.

--远雄(5522.TW)大巨蛋民间参与公共建设(BOT)案联贷完成签约,总金额154亿台币,授信期间15年期,授信利率依参考利率(中华邮政一年期定储利率)加码1.6个百分点,合计联贷利率将超过3%,并约定利率不得低于2.95%.若经明日台北市政府备查过关,银行团即可开始拨款.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.