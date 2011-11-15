《台湾报摘》--工商日报11月15日

* 头版头条:

--亚马逊(AMZN.O)平板电脑Kindle Fire今日开卖,由于预购订单塞,对台供应链紧急追加订单.零组件供应商直言,亚马逊已两度追单,且都是急单,这次追加幅度大约4到5成,供应链厂商继10月份营收创佳绩後,可望红到年底.

* 其他:

--被中国视为绿能照明新兴产业的LED行业,因市场恶性竞争以及外销订单遽减,珠三角、长三角等LED下游业者提前过冬,今年光是深圳已有80家企业收摊.当地媒体指称,明年大陆LED业倒闭潮将进一步恶化.

--金管会副主委李纪珠昨日表示,银行对双D产业(面板及动态随机存取记忆体)究竟要继续支持,或逐步收回资金,应先由经济部确定产业政策,分析双D产业是否是政府仍继续支持发展的政策产业,且现阶段的亏损是短期效应,还是必须引进策略投资人才能改善,未来长期是否仍具国际竞争力.

--国泰金融集团昨日发布对客户最新问卷调查结果,如果政策同意开立人民币存款帐户,有53%民众愿意将现在存款的5%以上改存人民币,预估潜在兑换规模将达新台币1.73-1.9兆(万亿)台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.