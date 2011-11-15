《新兴市场重要经济事件预告》--11月15日-11月22日

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11月15日(二)

印尼巴厘岛--东南亚国家联盟(ASEAN)经济部长级会议(至11月16日)

北京---国际货币基金组织(IMF)公布2011年中国金融体系稳定评估报告.

吉隆坡--2011年伊斯兰金融峰会.

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).

萨拉热窝--世界银行公布第一份针对巴尔干半岛西部的相对成长报告.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)评审厄瓜多尔贸易政策(第二日).

布达佩斯--匈牙利央行举行会议(无利率决定公布).

里加--拉脱维亚货币政策委员会会议.

伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)发布Transition Report 2011(涉及中欧至中亚29个国家的改革进展和经济发展情况)(1600).

圣地亚哥--智利央行举行货币政策委员会会议(2100).

11月16日(三)

亚的斯亚贝巴--第17届非洲夥伴国论坛,主题是促进经济成长.

印尼巴厘岛--东南亚国家联盟(ASEAN)经济部长级会议(最後一日)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)评审厄瓜多尔贸易政策(最後一日).

11月17日(四)

印尼巴厘岛--第19届东南亚国家联盟(ASEAN)峰会和相关峰会(至11月19日).

马尼拉--菲律宾央行公布2011年10月20日货币政策委员会会议重点.

土耳其伊斯坦布尔--第三届年度黑海能源及经济论坛.欧洲复兴开发银行总裁米罗及世界银行副行长Otaviano Canuto发表演说.

圣地亚哥--智利央行总裁Jose De Gregorio在智利央行第15届年会"资本流动性和货币政策"上发表开幕演讲.(1230)

11月18日(五)

法兰克福--第21届法兰克福欧洲银行业大会.演讲嘉宾包括欧洲央行(ECB)总裁德拉吉(受邀),欧洲央行管委会成员魏德曼,德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble),比利时副首相瑞德斯,欧洲复兴开发银行总裁米罗(Thomas Mirow),巴西央行副总裁Luiz Pereira.

布鲁塞尔--欧盟2012年预算会议.

印尼巴厘岛--第19届东南亚国家联盟(ASEAN)峰会和相关峰会(第二日).

土耳其伊斯坦布尔--第三届黑海能源和经济年度论坛.土耳其财长Mehmet Simsek将发表讲话.

圣地亚哥--智利央行理事Sebastian claro主持智利央行第15届年会"资本流动性和货币政策"的一个会议.(1200)

圣地亚哥--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在智利央行举行央行峰会前,参加"从危机中复苏:金融市场的角色"的报告和讨论.(1850)

11月19(六)

印尼巴厘岛--第19届东南亚国家联盟(ASEAN)峰会和相关峰会(最後一日).

11月21日(一)

阿布贾--尼日利亚央行货币政策委员会会议(至11月22日).

巴林麦纳麦--第18届世界伊斯兰银行业年会(至11月23日).

巴西圣保罗--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特向Getulio Vargas商学院学生发表有关"美联储工作"的讲话(1930).

11月22日(二)

科伦坡--斯里兰卡将在国会提交完整预算.

阿布贾--尼日利亚央行货币政策委员会会议(最後一日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)